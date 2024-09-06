Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1769 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1769 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1769 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 32,7 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1769
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1769 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 223 проданному на аукционе Александр за 7000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • Александр (1)
  • Русское Наследие (3)
Россия 5 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
2500 $
Цена в валюте аукциона 2500 USD
Россия 5 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 5 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS62
Цена
7000 $
Цена в валюте аукциона 7000 USD
Россия 5 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - January 8, 2007
Россия 5 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - January 8, 2007
Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность MS65 BN NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1769 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1769 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск