Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1769 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 32,7 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1769
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1769 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 223 проданному на аукционе Александр за 7000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
2500 $
Цена в валюте аукциона 2500 USD
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS62
Цена
7000 $
Цена в валюте аукциона 7000 USD
Где продать?
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