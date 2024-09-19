Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1769 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,77 гр
- Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 20 копеек
- Год 1769
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1769 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 69 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 110000 RUB. Торги состоялись 2 июля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
944 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 25 июня 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1769 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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