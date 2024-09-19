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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1769 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 20 копеек 1769 года ММД "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 20 копеек 1769 года ММД "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,77 гр
  • Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1769
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1769 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 69 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 110000 RUB. Торги состоялись 2 июля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Künker (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (1)
  • Александр (1)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
Россия 20 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 20 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Россия 20 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 20 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
944 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Россия 20 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия 20 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность VF35
Цена
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Россия 20 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - September 20, 2013
Россия 20 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - September 20, 2013
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность XF45
Цена
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Россия 20 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Künker - June 22, 2012
Продавец Künker
Дата 22 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Империя - June 25, 2009
Продавец Империя
Дата 25 июня 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Stack's - March 12, 2009
Россия 20 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Stack's - March 12, 2009
Продавец Stack's
Дата 12 марта 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1769 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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