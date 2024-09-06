Денга 1769 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1769 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 273 проданному на аукционе Редкие Монеты за 24000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2020.

Сохранность AU (3) XF (9) VF (5) F (2) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) AU53 (1) XF40 (2) F12 (1)