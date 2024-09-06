Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1769 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 - 23,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,450,200
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1769
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1769 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 273 проданному на аукционе Редкие Монеты за 24000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 460 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU53
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Империя
Дата 2 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи Денга 1769 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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