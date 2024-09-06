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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1769 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Денга 1769 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1769 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 - 23,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,450,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1769
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1769 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 273 проданному на аукционе Редкие Монеты за 24000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Katz (3)
  • Künker (1)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Rare Coins (5)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (2)
  • Александр (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (2)
  • Монеты и Медали (1)
Россия Денга 1769 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Денга 1769 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия Денга 1769 ЕМ на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 460 RUB
Россия Денга 1769 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
Цена
Россия Денга 1769 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1769 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1769 ЕМ на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1769 ЕМ на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1769 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1769 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1769 ЕМ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия Денга 1769 ЕМ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия Денга 1769 ЕМ на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия Денга 1769 ЕМ на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность F12
Цена
Россия Денга 1769 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия Денга 1769 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия Денга 1769 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия Денга 1769 ЕМ на аукционе AURORA - January 30, 2018
Продавец AURORA
Дата 30 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1769 ЕМ на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денга 1769 ЕМ на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1769 ЕМ на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1769 ЕМ на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1769 ЕМ на аукционе Империя - September 2, 2015
Продавец Империя
Дата 2 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1769 ЕМ на аукционе Künker - November 27, 2013
Продавец Künker
Дата 27 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1769 ЕМ на аукционе Meister & Sonntag - June 4, 2013
Продавец Meister & Sonntag
Дата 4 июня 2013
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Денга 1769 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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