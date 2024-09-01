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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1769 года СПБ СА T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полтина 1769 года СПБ СА T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полтина 1769 года СПБ СА T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 12 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 60,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полтина
  • Год 1769
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1769 года "Без шарфа" со знаком СПБ СА T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 55 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 700000 RUB. Торги состоялись 24 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1769 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1769 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1769 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1769 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Russiancoin - April 14, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 14 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
497 $
Цена в валюте аукциона 41000 RUB
Россия Полтина 1769 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия Полтина 1769 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU58
Цена
Россия Полтина 1769 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU58
Цена
Россия Полтина 1769 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
1302 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Россия Полтина 1769 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1769 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS60
Цена
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Россия Полтина 1769 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Империя - June 2, 2018
Продавец Империя
Дата 2 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1769 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе CNG - March 13, 2018
Продавец CNG
Дата 13 марта 2018
Сохранность F
Цена
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Россия Полтина 1769 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - November 22, 2017
Россия Полтина 1769 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - November 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1769 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - September 26, 2017
Россия Полтина 1769 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - September 26, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 26 сентября 2017
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина 1769 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1769 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Империя - February 23, 2017
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1769 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 14, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1769 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Империя - October 1, 2016
Продавец Империя
Дата 1 октября 2016
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1769 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 24, 2016
Россия Полтина 1769 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 24, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия Полтина 1769 СПБ СА T.I. "Без шарфа" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полтина 1769 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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