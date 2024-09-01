Полтина 1769 года СПБ СА T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1769 года "Без шарфа" со знаком СПБ СА T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 55 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 700000 RUB. Торги состоялись 24 апреля 2016.

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