Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1769 года СПБ СА T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 12 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 60,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полтина
- Год 1769
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1769 года "Без шарфа" со знаком СПБ СА T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 55 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 700000 RUB. Торги состоялись 24 апреля 2016.
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Продавец Russiancoin
Дата 14 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
497 $
Цена в валюте аукциона 41000 RUB
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
1302 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS60
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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