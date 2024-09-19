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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1769 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Гривенник 1769 года ММД "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1769 года ММД "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 17 - 19 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 100,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1769
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1769 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе Русское Наследие за 120000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 38000 RUB
Россия Гривенник 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия Гривенник 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия Гривенник 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Гривенник 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия Гривенник 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия Гривенник 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия Гривенник 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS61
Цена
Россия Гривенник 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Russiancoin - April 8, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
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Россия Гривенник 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия Гривенник 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Russiancoin - July 23, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 23 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Гривенник 1769 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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