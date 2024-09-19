Гривенник 1769 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1769 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе Русское Наследие за 120000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2023.

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