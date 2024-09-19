Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1769 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,37 гр
- Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
- Диаметр 17 - 19 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 100,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Гривенник
- Год 1769
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1769 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе Русское Наследие за 120000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 38000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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