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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1769 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полушка 1769 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1769 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 17,5 - 19,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,777,600

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1769
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1769 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 217 проданному на аукционе Редкие Монеты за 320 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1769 ЕМ на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия Полушка 1769 ЕМ на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
Россия Полушка 1769 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия Полушка 1769 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полушка 1769 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1769 ЕМ на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
Россия Полушка 1769 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Полушка 1769 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1769 ЕМ на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1769 ЕМ на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1769 ЕМ на аукционе Russiancoin - March 16, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 16 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1769 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1769 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия Полушка 1769 ЕМ на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1769 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия Полушка 1769 ЕМ на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия Полушка 1769 ЕМ на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1769 ЕМ на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1769 ЕМ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1769 ЕМ на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия Полушка 1769 ЕМ на аукционе Russiancoin - May 12, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1769 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1769 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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