Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1769 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 17,5 - 19,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,777,600
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1769
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1769 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 217 проданному на аукционе Редкие Монеты за 320 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
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Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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