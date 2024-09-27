Полушка 1769 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1769 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 217 проданному на аукционе Редкие Монеты за 320 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

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