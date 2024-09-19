Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1769 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1769
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1769 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе Империя за 40000 RUB. Торги состоялись 17 апреля 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF30 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность XF40
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?
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