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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1769 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 копейка 1769 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1769 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1769
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1769 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе Империя за 40000 RUB. Торги состоялись 17 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Россия 1 копейка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия 1 копейка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 копейка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1 копейка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Россия 1 копейка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 1 копейка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 копейка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF30 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 1 копейка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 1 копейка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 копейка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Россия 1 копейка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1769 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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