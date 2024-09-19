1 копейка 1769 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1769 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе Империя за 40000 RUB. Торги состоялись 17 апреля 2015.

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