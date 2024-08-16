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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1769 года ММД EI "Московский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1769 года ММД EI "Московский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1769 года ММД EI "Московский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1769
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1769 года "Московский тип, без шарфа" со знаком ММД EI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6534 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2800 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1769 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
442 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия 1 рубль 1769 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
516 $
Цена в валюте аукциона 516 USD
Россия 1 рубль 1769 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1769 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 рубль 1769 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1769 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1769 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Pegasus Auctions - June 4, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1769 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1769 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1769 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1769 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1769 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 1 рубль 1769 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1769 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 рубль 1769 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Auction World - July 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1769 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 1 рубль 1769 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1769 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 1 рубль 1769 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1769 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1769 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1769 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 1 рубль 1769 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1769 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 1 рубль 1769 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1769 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1769 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 1 рубль 1769 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1769 "Московский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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