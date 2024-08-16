Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1769 года ММД EI "Московский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1769
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1769 года "Московский тип, без шарфа" со знаком ММД EI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6534 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2800 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
442 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
516 $
Цена в валюте аукциона 516 USD
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF45
Цена
******
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Где продать?
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