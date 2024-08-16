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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1769 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1769 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1769 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 - 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,587,650

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1769
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1769 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6000 RUB. Торги состоялись 13 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1769 ЕМ на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Россия 2 копейки 1769 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 2 копейки 1769 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1769 ЕМ на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1769 ЕМ на аукционе MUNZE - September 14, 2022
Россия 2 копейки 1769 ЕМ на аукционе MUNZE - September 14, 2022
Продавец MUNZE
Дата 14 сентября 2022
Сохранность F15 BN CGC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 2 копейки 1769 ЕМ на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1769 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 2 копейки 1769 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия 2 копейки 1769 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 2 копейки 1769 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF DETAILS
Цена
Россия 2 копейки 1769 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 2 копейки 1769 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1769 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1769 ЕМ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Россия 2 копейки 1769 ЕМ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Продавец Денга1700
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1769 ЕМ на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1769 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Россия 2 копейки 1769 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность AU50
Цена
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Россия 2 копейки 1769 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1769 ЕМ на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1769 ЕМ на аукционе MUNZE - May 20, 2020
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1769 ЕМ на аукционе MUNZE - February 5, 2020
Продавец MUNZE
Дата 5 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1769 ЕМ на аукционе CNG - November 12, 2019
Продавец CNG
Дата 12 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1769 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 2 копейки 1769 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность VF30
Цена
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Россия 2 копейки 1769 ЕМ на аукционе AURORA - July 29, 2019
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1769 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1769 ЕМ на аукционе CNG - January 1, 2019
Продавец CNG
Дата 1 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1769 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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