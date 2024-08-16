2 копейки 1769 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1769 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6000 RUB. Торги состоялись 13 февраля 2019.

Сохранность AU (2) XF (7) VF (13) F (1) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) AU50 (1) XF40 (1) VF30 (1) F15 (1) DETAILS (1) BN (1) Сервис CGC (1)

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