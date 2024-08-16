Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1769 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 - 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,587,650
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1769
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1769 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6000 RUB. Торги состоялись 13 февраля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Продавец MUNZE
Дата 14 сентября 2022
Сохранность F15 BN CGC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 5 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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