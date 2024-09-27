20 копеек 1769 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1769 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8137 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 21 июня 2012.

Сохранность UNC (7) AU (21) XF (45) VF (38) F (2) Нет оценки (12) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS62 (3) AU58 (1) AU55 (2) AU53 (2) AU50 (6) XF45 (7) XF40 (8) VF35 (7) VF30 (3) VF25 (2) VF20 (1) DETAILS (2) Сервис NGC (8) RNGA (2) ННР (1)

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