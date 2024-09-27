Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1769 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,47 гр
- Чистого серебра (0,1078 oz) 3,3525 гр
- Диаметр 24 - 26 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,075,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 20 копеек
- Год 1769
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (125) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1769 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8137 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 21 июня 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 10510 RUB
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?
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