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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1769 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 20 копеек 1769 года СПБ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 20 копеек 1769 года СПБ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,47 гр
  • Чистого серебра (0,1078 oz) 3,3525 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,075,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1769
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (125) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1769 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8137 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 21 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 10510 RUB
Россия 20 копеек 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Россия 20 копеек 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Россия 20 копеек 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Heritage Eur - November 18, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Gorny & Mosch - November 8, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 20 копеек 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF20
Цена
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Россия 20 копеек 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
Россия 20 копеек 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 20 копеек 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия 20 копеек 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1769 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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