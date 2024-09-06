Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1769 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Dorotheum GmbH & Co KG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 рублей
- Год 1769
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1769 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 87 проданному на аукционе Империя за 600000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Продавец Dorotheum
Дата 12 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 26 мая 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 2 декабря 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 июля 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 12 февраля 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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