Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1769 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 рублей 1769 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 рублей 1769 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Dorotheum GmbH & Co KG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1769
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1769 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 87 проданному на аукционе Империя за 600000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coins.ee (1)
  • Dorotheum (1)
  • Heritage (3)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Meister & Sonntag (1)
  • MS67 (5)
  • Niemczyk (1)
  • Rare Coins (3)
  • Rzeszowski DA (2)
  • Stack's (3)
  • UBS (1)
  • Universum Coins GmbH (2)
  • WAG (1)
  • WCN (1)
  • Александр (2)
  • Знак (1)
  • Империя (3)
Россия 5 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 5 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Россия 5 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
3512 $
Цена в валюте аукциона 3220 EUR
Россия 5 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Dorotheum - May 12, 2023
Продавец Dorotheum
Дата 12 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 5 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе MS67 - May 26, 2021
Продавец MS67
Дата 26 мая 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 5 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - January 15, 2021
Россия 5 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - January 15, 2021
Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе MS67 - December 2, 2020
Продавец MS67
Дата 2 декабря 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе MS67 - July 8, 2020
Продавец MS67
Дата 8 июля 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 5 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Россия 5 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе MS67 - February 12, 2020
Продавец MS67
Дата 12 февраля 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - December 1, 2019
Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Россия 5 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Россия 5 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1769 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1769 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом 5 рублей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск