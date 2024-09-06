5 рублей 1769 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1769 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 87 проданному на аукционе Империя за 600000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2014.

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