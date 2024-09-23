Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1778 года СПБ. "ВСЕРОСС" (Россия, Екатерина II)
Разновидность: "ВСЕРОСС"
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,56 гр
- Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 800,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 15 копеек
- Год 1778
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1778 года со знаком СПБ. "ВСЕРОСС". Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 106 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 320000 RUB. Торги состоялись 2 июля 2020.
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность F12
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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