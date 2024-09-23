Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1778 года СПБ. "ВСЕРОСС" (Россия, Екатерина II)

Разновидность: "ВСЕРОСС"

Аверс монеты - 15 копеек 1778 года СПБ "ВСЕРОСС" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 15 копеек 1778 года СПБ "ВСЕРОСС" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,56 гр
  • Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 800,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1778
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1778 года со знаком СПБ. "ВСЕРОСС". Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 106 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 320000 RUB. Торги состоялись 2 июля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (8)
  • Busso Peus (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Künker (6)
  • MS67 (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • New York Sale (1)
  • Rare Coins (11)
  • SINCONA (2)
  • Stack's (1)
  • Александр (20)
  • Знак (2)
  • Империя (4)
  • Имперская монета (2)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
  • Русское Наследие (7)
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
464 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
273 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Русское Наследие - October 29, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Русское Наследие - August 13, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 13 августа 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность F12
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность AU53
Цена
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU53
Цена
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Русское Наследие - October 16, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность AU53
Цена
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Русское Наследие - August 7, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 7 августа 2022
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU53
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1778 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 15 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск