15 копеек 1778 года СПБ. "ВСЕРОСС" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1778 года со знаком СПБ. "ВСЕРОСС". Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 106 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 320000 RUB. Торги состоялись 2 июля 2020.

Сохранность UNC (3) AU (38) XF (10) VF (18) F (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS62 (3) AU58 (2) AU55 (7) AU53 (10) AU50 (4) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (7) VF30 (3) VF25 (1) F12 (1) DETAILS (1) Сервис RNGA (7) ННР (3) NGC (5) PCGS (1)

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