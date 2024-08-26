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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1789 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 15 копеек 1789 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 15 копеек 1789 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,56 гр
  • Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,200,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1789
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1789 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 144 проданному на аукционе AURORA за 500000 RUB. Торги состоялись 21 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1789 СПБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1789 СПБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 15 копеек 1789 СПБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1789 СПБ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Россия 15 копеек 1789 СПБ на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 310 PLN
Россия 15 копеек 1789 СПБ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 15 копеек 1789 СПБ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1789 СПБ на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 15 копеек 1789 СПБ на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1789 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 15 копеек 1789 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1789 СПБ на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1789 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 15 копеек 1789 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1789 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 15 копеек 1789 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1789 СПБ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 15 копеек 1789 СПБ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1789 СПБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1789 СПБ на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
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Россия 15 копеек 1789 СПБ на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 15 копеек 1789 СПБ на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия 15 копеек 1789 СПБ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU58
Цена
Россия 15 копеек 1789 СПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 15 копеек 1789 СПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1789 СПБ на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность MS61 NGS
Цена
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Россия 15 копеек 1789 СПБ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1789 СПБ на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 15 копеек 1789 СПБ на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия 15 копеек 1789 СПБ на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Россия 15 копеек 1789 СПБ на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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