Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1789 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,56 гр
- Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,200,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 15 копеек
- Год 1789
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1789 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 144 проданному на аукционе AURORA за 500000 RUB. Торги состоялись 21 декабря 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF45
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность MS61 NGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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