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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1781 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 15 копеек 1781 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 15 копеек 1781 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,56 гр
  • Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1781
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1781 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8390 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 5000 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Россия 15 копеек 1781 СПБ на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Россия 15 копеек 1781 СПБ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS60 ННР
Цена
Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1781 СПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1781 СПБ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1781 СПБ на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 15 копеек 1781 СПБ на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1781 СПБ на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 15 копеек 1781 СПБ на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1781 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 15 копеек 1781 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1781 СПБ на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1781 СПБ на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1781 СПБ на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU58
Цена
Россия 15 копеек 1781 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Россия 15 копеек 1781 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1781 СПБ на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия 15 копеек 1781 СПБ на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1781 СПБ на аукционе Baldwin's of St. James's - October 27, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 октября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1781 СПБ на аукционе Александр - November 4, 2020
Россия 15 копеек 1781 СПБ на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия 15 копеек 1781 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия 15 копеек 1781 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1781 СПБ на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1781 СПБ на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Россия 15 копеек 1781 СПБ на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1781 СПБ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 15 копеек 1781 СПБ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность AU50
Цена
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Россия 15 копеек 1781 СПБ на аукционе Katz - August 15, 2019
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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