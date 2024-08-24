15 копеек 1781 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1781 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8390 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 5000 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

Сохранность UNC (11) AU (10) XF (10) VF (7) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS64 (1) MS63 (2) MS60 (5) AU58 (5) AU55 (2) AU50 (1) XF40 (1) VF35 (1) Сервис ННР (3) NGC (4) PCGS (3) RNGA (1)

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