Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1781 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,56 гр
- Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 15 копеек
- Год 1781
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1781 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8390 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 5000 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 октября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?
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