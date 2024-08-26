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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1767 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 15 копеек 1767 года ММД "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 15 копеек 1767 года ММД "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,56 гр
  • Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 426,688

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1767
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1767 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 46 проданному на аукционе AURORA за 41400 RUB. Торги состоялись 23 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 15 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 7500 RUB
Россия 15 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 15 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Россия 15 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 15 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 15 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 15 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF45 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 15 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 15 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 15 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность F12
Цена
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Россия 15 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Россия 15 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Russiancoin - May 12, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 15 копеек 1767 ММД "Без шарфа" на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1767 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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