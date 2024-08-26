15 копеек 1767 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1767 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 46 проданному на аукционе AURORA за 41400 RUB. Торги состоялись 23 февраля 2017.

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