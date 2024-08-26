Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1767 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,56 гр
- Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 426,688
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 15 копеек
- Год 1767
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1767 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 46 проданному на аукционе AURORA за 41400 RUB. Торги состоялись 23 февраля 2017.
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF45 ННР
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность F12
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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