Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1792 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,56 гр
- Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,400,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 15 копеек
- Год 1792
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1792 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 153 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 65000 RUB. Торги состоялись 2 июля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (8)
- Baldwin's (1)
- COINSNET (2)
- Katz (3)
- MUNZE (1)
- Niemczyk (1)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (1)
- SINCONA (2)
- Александр (7)
- Империя (5)
- Имперская монета (2)
- Монеты и Медали (2)
- НИКО (2)
- Русский Нумизматический Дом (3)
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU58 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF20
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS64
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность VF20
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность G4
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 15 копеек 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск