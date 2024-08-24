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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1792 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 15 копеек 1792 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 15 копеек 1792 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,56 гр
  • Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,400,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1792
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1792 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 153 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 65000 RUB. Торги состоялись 2 июля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1792 СПБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU58 ННР
Цена
623 $
Цена в валюте аукциона 55000 RUB
Россия 15 копеек 1792 СПБ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU58 ННР
Цена
519 $
Цена в валюте аукциона 48000 RUB
Россия 15 копеек 1792 СПБ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1792 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 15 копеек 1792 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1792 СПБ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 15 копеек 1792 СПБ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF20
Цена
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Россия 15 копеек 1792 СПБ на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1792 СПБ на аукционе Империя - October 29, 2022
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1792 СПБ на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 15 копеек 1792 СПБ на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU50
Цена
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Россия 15 копеек 1792 СПБ на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1792 СПБ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS64
Цена
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Россия 15 копеек 1792 СПБ на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 15 копеек 1792 СПБ на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность VF20
Цена
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Россия 15 копеек 1792 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 15 копеек 1792 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность VF
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Россия 15 копеек 1792 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 15 копеек 1792 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность UNC
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Россия 15 копеек 1792 СПБ на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 15 копеек 1792 СПБ на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность G4
Цена
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Россия 15 копеек 1792 СПБ на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1792 СПБ на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Россия 15 копеек 1792 СПБ на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1792 СПБ на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Россия 15 копеек 1792 СПБ на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1792 СПБ на аукционе AURORA - October 21, 2020
Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1792 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Россия 15 копеек 1792 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1792 СПБ на аукционе Империя - September 19, 2020
Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 15 копеек 1792 СПБ на аукционе MUNZE - September 16, 2020
Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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