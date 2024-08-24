Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1770 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,56 гр
- Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 756,970
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 15 копеек
- Год 1770
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (90)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1770 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 746 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2016.
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
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Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность AU50
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность XF
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF40 NGC
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Дата 15 июня 2022
Сохранность F
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
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