15 копеек 1770 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1770 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 746 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2016.

Сохранность UNC (1) AU (13) XF (44) VF (25) F (1) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS63 (1) AU55 (4) AU50 (2) XF45 (9) XF40 (8) VF35 (4) VF30 (2) VF25 (5) Сервис NGC (2)

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