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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1770 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 15 копеек 1770 года ММД "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 15 копеек 1770 года ММД "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,56 гр
  • Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 756,970

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1770
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (90)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1770 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 746 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 15 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 15 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 5996 RUB
Россия 15 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
171 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 15 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 15 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 15 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность AU50
Цена
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Россия 15 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 15 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия 15 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 15 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Россия 15 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 15 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 15 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия 15 копеек 1770 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF25
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1770 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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