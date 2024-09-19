Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1764 года ММД "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,56 гр
- Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 666,692
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 15 копеек
- Год 1764
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (111)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1764 года "С шарфом" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 42 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 400000 RUB. Торги состоялись 2 июля 2020.
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Holmasto
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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