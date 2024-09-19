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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1764 года ММД "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 15 копеек 1764 года ММД "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 15 копеек 1764 года ММД "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,56 гр
  • Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 666,692

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1764
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (111)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1764 года "С шарфом" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 42 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 400000 RUB. Торги состоялись 2 июля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 45 GBP
Россия 15 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 15 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 15 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность VF35
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия 15 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 15 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 15 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 15 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 15 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 15 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 15 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 15 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 15 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 15 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 15 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Holmasto - March 11, 2023
Продавец Holmasto
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 15 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность VF35
Цена
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Россия 15 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 15 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 15 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 15 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 15 копеек 1764 ММД "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1764 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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