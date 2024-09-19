15 копеек 1764 года ММД "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1764 года "С шарфом" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 42 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 400000 RUB. Торги состоялись 2 июля 2020.

Сохранность UNC (8) AU (13) XF (34) VF (46) Нет оценки (10) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS61 (2) AU55 (1) AU53 (3) XF45 (1) XF40 (3) VF35 (5) VF30 (5) VF25 (2) VF20 (2) DETAILS (4) Сервис NGC (3)

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