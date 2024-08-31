Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1778 года СПБ. "ВСЕРОС" (Россия, Екатерина II)
Разновидность: "ВСЕРОС"
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,56 гр
- Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 800,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 15 копеек
- Год 1778
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (83) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1778 года со знаком СПБ. "ВСЕРОС". Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 921 проданному на аукционе Katz Auction за 621 EUR. Торги состоялись 23 октября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 17 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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