15 копеек 1778 года СПБ. "ВСЕРОС" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1778 года со знаком СПБ. "ВСЕРОС". Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 921 проданному на аукционе Katz Auction за 621 EUR. Торги состоялись 23 октября 2021.

Сохранность UNC (13) AU (28) XF (21) VF (13) F (1) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS61 (4) MS60 (8) AU58 (1) AU53 (2) AU50 (10) XF45 (2) XF40 (2) VF35 (1) VF20 (1) F15 (1) DETAILS (2) Сервис RNGA (4) NGC (5) ННР (4)

Продавец Все фирмы

AURORA (7)

Coins.ee (3)

Holmasto (1)

Katz (7)

MS67 (2)

Numisbalt (1)

Rare Coins (14)

Rauch (2)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (3)

SINCONA (2)

Stack's (1)

Universum Coins GmbH (1)

WCN (1)

Александр (16)

Империя (5)

Имперская монета (6)

НИКО (1)

Русский Нумизматический Дом (2)

Русское Наследие (7)