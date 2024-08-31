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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1778 года СПБ. "ВСЕРОС" (Россия, Екатерина II)

Разновидность: "ВСЕРОС"

Аверс монеты - 15 копеек 1778 года СПБ "ВСЕРОС" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 15 копеек 1778 года СПБ "ВСЕРОС" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,56 гр
  • Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 800,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1778
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (83) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1778 года со знаком СПБ. "ВСЕРОС". Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 921 проданному на аукционе Katz Auction за 621 EUR. Торги состоялись 23 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS60
Цена
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS60
Цена
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
147 $
Цена в валюте аукциона 13000 RUB
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU58
Цена
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность MS60
Цена
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Русское Наследие - May 28, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 28 мая 2023
Сохранность AU50 RNGA
Цена
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность AU50 RNGA
Цена
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Holmasto - December 17, 2022
Продавец Holmasto
Дата 17 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 15 копеек 1778 СПБ на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность AU53
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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