15 копеек 1765 года ММД "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1765 года "С шарфом" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе Русское Наследие за 350000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.

Сохранность UNC (8) AU (8) XF (29) VF (21) F (2) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (2) MS61 (3) AU58 (2) AU55 (1) AU50 (1) XF45 (8) XF40 (1) VF35 (3) VF30 (2) VF25 (2) VF20 (1) F12 (2) Сервис NGC (6) ННР (2) PCGS (1)

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