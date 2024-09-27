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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1765 года ММД "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 15 копеек 1765 года ММД "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 15 копеек 1765 года ММД "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,56 гр
  • Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 426,676

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1765
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1765 года "С шарфом" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе Русское Наследие за 350000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 15 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
3780 $
Цена в валюте аукциона 350000 RUB
Россия 15 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
213 $
Цена в валюте аукциона 19500 RUB
Россия 15 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 15 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 15 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия 15 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF
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Россия 15 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
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Россия 15 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 15 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность VF20
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Россия 15 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 15 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 15 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Знак - June 25, 2021
Продавец Знак
Дата 25 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 29, 2021
Россия 15 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 29, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия 15 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 15 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - February 10, 2021
Россия 15 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность VF35
Цена
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Россия 15 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1765 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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