Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1765 года ММД "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,56 гр
- Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 426,676
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 15 копеек
- Год 1765
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1765 года "С шарфом" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе Русское Наследие за 350000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
3780 $
Цена в валюте аукциона 350000 RUB
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность VF20
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность VF35
Цена
******
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Где продать?
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