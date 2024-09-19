15 копеек 1766 года ММД "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1766 года "С шарфом" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 95 проданному на аукционе SINCONA AG за 500 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.

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