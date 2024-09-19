Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1766 года ММД "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,56 гр
- Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 469,357
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 15 копеек
- Год 1766
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1766 года "С шарфом" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 95 проданному на аукционе SINCONA AG за 500 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность XF40
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 14 февраля 2018
Сохранность VF30
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 15 копеек 1766 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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