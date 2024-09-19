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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1766 года ММД "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 15 копеек 1766 года ММД "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 15 копеек 1766 года ММД "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,56 гр
  • Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 469,357

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1766 года "С шарфом" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 95 проданному на аукционе SINCONA AG за 500 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 40 GBP
Россия 15 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 15 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 15 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 15 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность F
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия 15 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия 15 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF20
Цена
Россия 15 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 15 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность XF40
Цена
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Россия 15 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - December 5, 2018
Россия 15 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - December 5, 2018
Продавец Александр
Дата 5 декабря 2018
Сохранность VF25
Цена
Россия 15 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Империя - November 9, 2018
Продавец Империя
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - February 14, 2018
Россия 15 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - February 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 февраля 2018
Сохранность VF30
Цена
******
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Россия 15 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - September 6, 2017
Россия 15 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - September 6, 2017
Продавец Александр
Дата 6 сентября 2017
Сохранность VF30
Цена
Россия 15 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1766 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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