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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1775 года ДММ "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 15 копеек 1775 года ДММ "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 15 копеек 1775 года ДММ "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,56 гр
  • Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 186,612

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1775
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1775 года "Без шарфа" со знаком ДММ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 127 проданному на аукционе Империя за 190000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Katz (1)
  • Александр (4)
  • Империя (2)
Россия 15 копеек 1775 ДММ "Без шарфа" на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия 15 копеек 1775 ДММ "Без шарфа" на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF35
Цена
2314 $
Цена в валюте аукциона 163900 RUB
Россия 15 копеек 1775 ДММ "Без шарфа" на аукционе Империя - April 18, 2020
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
2570 $
Цена в валюте аукциона 190000 RUB
Россия 15 копеек 1775 ДММ "Без шарфа" на аукционе AURORA - June 24, 2019
Продавец AURORA
Дата 24 июня 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1775 ДММ "Без шарфа" на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1775 ДММ "Без шарфа" на аукционе Александр - December 15, 2017
Россия 15 копеек 1775 ДММ "Без шарфа" на аукционе Александр - December 15, 2017
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF25
Цена
******
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Россия 15 копеек 1775 ДММ "Без шарфа" на аукционе Империя - September 30, 2017
Продавец Империя
Дата 30 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 15 копеек 1775 ДММ "Без шарфа" на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия 15 копеек 1775 ДММ "Без шарфа" на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность XF45
Цена
Россия 15 копеек 1775 ДММ "Без шарфа" на аукционе Александр - March 20, 2009
Россия 15 копеек 1775 ДММ "Без шарфа" на аукционе Александр - March 20, 2009
Продавец Александр
Дата 20 марта 2009
Сохранность VF25
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1775 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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