Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1775 года ДММ "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,56 гр
- Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 186,612
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 15 копеек
- Год 1775
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1775 года "Без шарфа" со знаком ДММ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 127 проданному на аукционе Империя за 190000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Александр (4)
- Империя (2)
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF25
Цена
******
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