15 копеек 1775 года ДММ "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1775 года "Без шарфа" со знаком ДММ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 127 проданному на аукционе Империя за 190000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2020.

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