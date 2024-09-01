15 копеек 1780 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1780 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 291 проданному на аукционе SINCONA AG за 1700 CHF. Торги состоялись 22 октября 2018.

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