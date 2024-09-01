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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1780 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 15 копеек 1780 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 15 копеек 1780 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,56 гр
  • Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1780
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1780 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 291 проданному на аукционе SINCONA AG за 1700 CHF. Торги состоялись 22 октября 2018.

Сохранность
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  • SINCONA (2)
Россия 15 копеек 1780 СПБ на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность VF
Цена
1706 $
Цена в валюте аукциона 1700 CHF
Россия 15 копеек 1780 СПБ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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