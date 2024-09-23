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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1768 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 15 копеек 1768 года ММД "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 15 копеек 1768 года ММД "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,56 гр
  • Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 210,277

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1768
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1768 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 46 проданному на аукционе Редкие Монеты за 900 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 15 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 15 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия 15 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность AU
Цена
199 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Россия 15 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - February 26, 2019
Россия 15 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - February 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 февраля 2019
Сохранность VF25
Цена
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Россия 15 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - October 17, 2018
Россия 15 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - October 17, 2018
Продавец Александр
Дата 17 октября 2018
Сохранность VF35
Цена
Россия 15 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Россия 15 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 2 октября 2018
Сохранность VF25
Цена
Россия 15 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - September 6, 2017
Россия 15 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - September 6, 2017
Продавец Александр
Дата 6 сентября 2017
Сохранность VF35
Цена
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Россия 15 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1768 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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