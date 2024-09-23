15 копеек 1768 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1768 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 46 проданному на аукционе Редкие Монеты за 900 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.

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