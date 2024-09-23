Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1768 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,56 гр
- Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 210,277
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 15 копеек
- Год 1768
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1768 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 46 проданному на аукционе Редкие Монеты за 900 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.
Сохранность
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность AU
Цена
199 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 февраля 2019
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 6 сентября 2017
Сохранность VF35
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 15 копеек 1768 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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