Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1774 года ДММ "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,56 гр
- Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 57,336
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 15 копеек
- Год 1774
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1774 года "Без шарфа" со знаком ДММ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе AURORA за 25000 RUB. Торги состоялись 15 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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