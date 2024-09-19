15 копеек 1774 года ДММ "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1774 года "Без шарфа" со знаком ДММ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе AURORA за 25000 RUB. Торги состоялись 15 июня 2023.

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