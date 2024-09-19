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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1774 года ДММ "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 15 копеек 1774 года ДММ "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 15 копеек 1774 года ДММ "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,56 гр
  • Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 57,336

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1774
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1774 года "Без шарфа" со знаком ДММ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе AURORA за 25000 RUB. Торги состоялись 15 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Rare Coins (2)
  • Русское Наследие (1)
Россия 15 копеек 1774 ДММ "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность G
Цена
Россия 15 копеек 1774 ДММ "Без шарфа" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность G
Цена
298 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Россия 15 копеек 1774 ДММ "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность F
Цена
Россия 15 копеек 1774 ДММ "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность G4
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1774 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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