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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1782 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 15 копеек 1782 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 15 копеек 1782 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,56 гр
  • Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 444,936

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1782
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1782 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 313 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
Россия 15 копеек 1782 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 15 копеек 1782 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
2966 $
Цена в валюте аукциона 220000 RUB
Россия 15 копеек 1782 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия 15 копеек 1782 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
4546 $
Цена в валюте аукциона 320000 RUB
Россия 15 копеек 1782 СПБ на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия 15 копеек 1782 СПБ на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность VF35
Цена
Россия 15 копеек 1782 СПБ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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