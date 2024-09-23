Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1782 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,56 гр
- Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 444,936
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 15 копеек
- Год 1782
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1782 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 313 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- SINCONA (1)
- Александр (1)
- Русский Нумизматический Дом (2)
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
2966 $
Цена в валюте аукциона 220000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
4546 $
Цена в валюте аукциона 320000 RUB
Где продать?
Для продажи 15 копеек 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск