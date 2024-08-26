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1782
Россия
Период:
1699-1991
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
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Петр II
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Анна Иоанновна
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Иоанн Антонович
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Елизавета
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1782
Монеты России 1782 года
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Золотые монеты
10 рублей 1782 СПБ
Средняя цена
11000 $
Продажи
0
10
10 рублей 1782 СПБ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
1
5 рублей 1782 СПБ
Средняя цена
7700 $
Продажи
0
55
5 рублей 1782 СПБ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Пробные монеты
1 рубль 1782 СПБ ИЗ
Средняя цена
830 $
Продажи
0
428
15 копеек 1782 СПБ
Средняя цена
4700 $
Продажи
0
4
Гривенник 1782 СПБ
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Медные монеты
5 копеек 1782 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
45 $
Продажи
1
343
5 копеек 1782 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена
110 $
Продажи
0
328
5 копеек 1782 КМ Сузунский монетный двор
Новодел
Средняя цена
910 $
Продажи
0
2
Денга 1782 КМ
Новодел
Средняя цена
1700 $
Продажи
0
8
Полушка 1782 КМ
Новодел
Средняя цена
3000 $
Продажи
0
3
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1699-1991
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Зактрыть
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Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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