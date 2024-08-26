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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1782 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1782 СПБ
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
10 рублей 1782 СПБ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 рублей 1782 СПБ
Средняя цена 7700 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
5 рублей 1782 СПБ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1782 СПБ ИЗ
Средняя цена 830 $
Продажи
0 428
Аверс
Реверс
15 копеек 1782 СПБ
Средняя цена 4700 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Гривенник 1782 СПБ
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1782 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 45 $
Продажи
1 343
Аверс
Реверс
5 копеек 1782 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена 110 $
Продажи
0 328
Аверс
Реверс
5 копеек 1782 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена 910 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Денга 1782 КМ Новодел
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Полушка 1782 КМ Новодел
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 3
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