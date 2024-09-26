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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1782 года СПБ (Россия, Екатерина II)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 714,934

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1782
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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