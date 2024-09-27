Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1782 года СПБ ИЗ (Россия, Екатерина II)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,200,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1782
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (428)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1782 года со знаком СПБ ИЗ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 53 проданному на аукционе Империя за 400000 RUB. Торги состоялись 23 декабря 2021.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 90000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
842 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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