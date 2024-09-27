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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1782 года СПБ ИЗ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1782 года СПБ ИЗ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1782 года СПБ ИЗ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,200,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1782
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (428)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1782 года со знаком СПБ ИЗ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 53 проданному на аукционе Империя за 400000 RUB. Торги состоялись 23 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1782 СПБ ИЗ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1782 СПБ ИЗ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 90000 RUB
Россия 1 рубль 1782 СПБ ИЗ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
842 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Россия 1 рубль 1782 СПБ ИЗ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1782 СПБ ИЗ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1782 СПБ ИЗ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1782 СПБ ИЗ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1782 СПБ ИЗ на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1782 СПБ ИЗ на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1782 СПБ ИЗ на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1782 СПБ ИЗ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1782 СПБ ИЗ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1782 СПБ ИЗ на аукционе Stephen Album - January 21, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1782 СПБ ИЗ на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1782 СПБ ИЗ на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1782 СПБ ИЗ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 рубль 1782 СПБ ИЗ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1782 СПБ ИЗ на аукционе Bruun Rasmussen - December 10, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1782 СПБ ИЗ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1782 СПБ ИЗ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1782 СПБ ИЗ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1782 СПБ ИЗ на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1782 СПБ ИЗ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1782 СПБ ИЗ на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Россия 1 рубль 1782 СПБ ИЗ на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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