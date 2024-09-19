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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1782 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1782 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1782 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1782
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1782 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1349 проданному на аукционе SINCONA AG за 900 CHF. Торги состоялись 24 октября 2016.

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Россия 5 копеек 1782 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
906 $
Цена в валюте аукциона 900 CHF
Россия 5 копеек 1782 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Россия 5 копеек 1782 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Из коллекции Коллекции Ренессанса
Продавец Renaissance Auctions LLC
Дата 13 августа 2000
Сохранность AU
Цена
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Для продажи 5 копеек 1782 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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