5 копеек 1782 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1782 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1349 проданному на аукционе SINCONA AG за 900 CHF. Торги состоялись 24 октября 2016.

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