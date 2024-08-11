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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1782 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 рублей 1782 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 рублей 1782 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 39,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1782
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1782 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9 проданному на аукционе Редкие Монеты за 22000 USD. Торги состоялись 18 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1782 СПБ на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 5 рублей 1782 СПБ на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1782 СПБ на аукционе Künker - March 21, 2023
Продавец Künker
Дата 21 марта 2023
Сохранность XF
Цена
8575 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Россия 5 рублей 1782 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1782 СПБ на аукционе Империя - April 8, 2022
Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1782 СПБ на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 5 рублей 1782 СПБ на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность AU53
Цена
4615 $
Цена в валюте аукциона 346461 RUB
Россия 5 рублей 1782 СПБ на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия 5 рублей 1782 СПБ на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность XF DETAILS
Цена
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Россия 5 рублей 1782 СПБ на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия 5 рублей 1782 СПБ на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF30
Цена
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Россия 5 рублей 1782 СПБ на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1782 СПБ на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 5 рублей 1782 СПБ на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1782 СПБ на аукционе Империя - December 12, 2020
Продавец Империя
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1782 СПБ на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1782 СПБ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 5 рублей 1782 СПБ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1782 СПБ на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1782 СПБ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1782 СПБ на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1782 СПБ на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1782 СПБ на аукционе Stack's - August 16, 2019
Россия 5 рублей 1782 СПБ на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1782 СПБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS60 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1782 СПБ на аукционе Имперская монета - April 23, 2019
Россия 5 рублей 1782 СПБ на аукционе Имперская монета - April 23, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 23 апреля 2019
Сохранность AU55
Цена
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Россия 5 рублей 1782 СПБ на аукционе Империя - March 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 марта 2019
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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