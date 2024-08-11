Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1782 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 39,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 рублей
- Год 1782
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1782 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9 проданному на аукционе Редкие Монеты за 22000 USD. Торги состоялись 18 июня 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность AU53
Цена
4615 $
Цена в валюте аукциона 346461 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность XF DETAILS
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS60 NGC
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 23 апреля 2019
Сохранность AU55
Цена
******
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Где продать?
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