5 рублей 1782 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1782 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9 проданному на аукционе Редкие Монеты за 22000 USD. Торги состоялись 18 июня 2016.

Сохранность UNC (7) AU (22) XF (15) VF (8) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS62 (3) MS60 (4) AU58 (4) AU55 (10) AU53 (3) AU50 (1) XF45 (1) VF35 (1) VF30 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (9) PCGS (13)

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