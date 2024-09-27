10 рублей 1782 года СПБ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1782 года со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3354 проданному на аукционе Stack's Bowers за 37950 USD. Торги состоялись 15 января 2007.

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