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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1782 года СПБ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 рублей 1782 года СПБ Новодел - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 рублей 1782 года СПБ Новодел - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,09 гр
  • Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1782
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1782 года со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3354 проданному на аукционе Stack's Bowers за 37950 USD. Торги состоялись 15 января 2007.

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Россия 10 рублей 1782 СПБ на аукционе Stack's - January 16, 2007
Россия 10 рублей 1782 СПБ на аукционе Stack's - January 16, 2007
Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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