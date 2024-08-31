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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1782 года КМ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полушка 1782 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1782 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1782
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1782 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 314 проданному на аукционе SINCONA AG за 4200 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
Россия Полушка 1782 КМ на аукционе Александр - December 16, 2016
Россия Полушка 1782 КМ на аукционе Александр - December 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность MS61
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Россия Полушка 1782 КМ на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS64
Цена
3200 $
Цена в валюте аукциона 3200 USD
Россия Полушка 1782 КМ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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