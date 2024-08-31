Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1782 года КМ. Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1782
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1782 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 314 проданному на аукционе SINCONA AG за 4200 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Rare Coins (1)
- SINCONA (1)
- Александр (1)
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность MS61
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS64
Цена
3200 $
Цена в валюте аукциона 3200 USD
Где продать?
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