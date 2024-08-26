Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1782 года КМ. Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1782
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1782 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 531 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
1533 $
Цена в валюте аукциона 125000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
1217 $
Цена в валюте аукциона 86000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность MS66 RB PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи Денга 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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