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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1782 года КМ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Денга 1782 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1782 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1782
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1782 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 531 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (2)
  • Русское Наследие (2)
Россия Денга 1782 КМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Денга 1782 КМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
1533 $
Цена в валюте аукциона 125000 RUB
Россия Денга 1782 КМ на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Россия Денга 1782 КМ на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
1217 $
Цена в валюте аукциона 86000 RUB
Россия Денга 1782 КМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS64
Цена
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Россия Денга 1782 КМ на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Россия Денга 1782 КМ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия Денга 1782 КМ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Россия Денга 1782 КМ на аукционе New York Sale - January 5, 2012
Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность MS66 RB PCGS
Цена
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Россия Денга 1782 КМ на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия Денга 1782 КМ на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS66 RB PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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