Денга 1782 года КМ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1782 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 531 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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