5 рублей 1782 года СПБ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1782 года со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3154 проданному на аукционе Stack's Bowers за 17250 USD. Торги состоялись 14 января 2008.

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