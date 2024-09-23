Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1782 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1782
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (328) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1782 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4465 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1351 USD. Торги состоялись 31 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auctiones (1)
- Aureo & Calicó (1)
- AURORA (29)
- Cayón (1)
- CNG (2)
- Coins.ee (9)
- Goldberg (3)
- Gorny & Mosch (2)
- Haljak Coin Auction (1)
- HAYNAULT (1)
- Heritage (3)
- Hermes Auctions (1)
- Katz (32)
- Künker (8)
- MS67 (9)
- MUNZE (6)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Myntauktioner i Sverige AB (1)
- Naumann (1)
- Niemczyk (4)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (6)
- Pesek Auctions (1)
- Rare Coins (45)
- Rauch (3)
- RedSquare (2)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (2)
- SINCONA (1)
- Stack's (3)
- Александр (43)
- Денга1700 (6)
- Империя (7)
- Имперская монета (30)
- Монеты и Медали (6)
- НИКО (4)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (50)
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 16
Где продать?
Для продажи 5 копеек 1782 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск