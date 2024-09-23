5 копеек 1782 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1782 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4465 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1351 USD. Торги состоялись 31 мая 2014.

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