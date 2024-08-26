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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1782 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 10 рублей 1782 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 рублей 1782 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,09 гр
  • Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1782
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1782 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 623 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 22000 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1782 СПБ на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
23767 $
Цена в валюте аукциона 22000 EUR
Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
13204 $
Цена в валюте аукциона 55000 PLN
Россия 10 рублей 1782 СПБ на аукционе Heritage - January 22, 2021
Россия 10 рублей 1782 СПБ на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1782 СПБ на аукционе Империя - March 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1782 СПБ на аукционе Знак - October 26, 2018
Россия 10 рублей 1782 СПБ на аукционе Знак - October 26, 2018
Продавец Знак
Дата 26 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 рублей 1782 СПБ на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU50
Цена
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Россия 10 рублей 1782 СПБ на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1782 СПБ на аукционе Bruun Rasmussen - November 6, 2017
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 6 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1782 СПБ на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1782 СПБ на аукционе Künker - October 8, 2008
Продавец Künker
Дата 8 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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