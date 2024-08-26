Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1782 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,09 гр
- Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 рублей
- Год 1782
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1782 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 623 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 22000 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2024.
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 29 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 6 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Где продать?
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