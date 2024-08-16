Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1783 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,56 гр
- Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 15 копеек
- Год 1783
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (90)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1783 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 8234 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Восточно-европейский
Дата 27 июля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
698 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность G
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
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