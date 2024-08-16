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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1783 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 15 копеек 1783 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 15 копеек 1783 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,56 гр
  • Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1783
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (90)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1783 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 8234 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1783 СПБ на аукционе Восточно-европейский - July 27, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 27 июля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
698 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия 15 копеек 1783 СПБ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Россия 15 копеек 1783 СПБ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1783 СПБ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1783 СПБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1783 СПБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность G
Цена
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Россия 15 копеек 1783 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 15 копеек 1783 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1783 СПБ на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1783 СПБ на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 15 копеек 1783 СПБ на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 15 копеек 1783 СПБ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1783 СПБ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1783 СПБ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1783 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 15 копеек 1783 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1783 СПБ на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 15 копеек 1783 СПБ на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 15 копеек 1783 СПБ на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность AU50 RNGA
Цена
Россия 15 копеек 1783 СПБ на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1783 СПБ на аукционе Знак - December 2, 2022
Продавец Знак
Дата 2 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1783 СПБ на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1783 СПБ на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия 15 копеек 1783 СПБ на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 15 копеек 1783 СПБ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 15 копеек 1783 СПБ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1783 СПБ на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Россия 15 копеек 1783 СПБ на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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