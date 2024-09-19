Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1774 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,56 гр
- Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 57,336
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 15 копеек
- Год 1774
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1774 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 252 проданному на аукционе Александр за 2000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Империя (1)
- Имперская монета (2)
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность VF DETAILS
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Продавец Александр
Дата 28 августа 2019
Сохранность XF40
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 1 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность AU55
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 15 копеек 1774 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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