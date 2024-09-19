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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1774 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 15 копеек 1774 года ММД "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 15 копеек 1774 года ММД "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,56 гр
  • Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 57,336

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1774
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1774 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 252 проданному на аукционе Александр за 2000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (5)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (2)
Россия 15 копеек 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 15 копеек 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия 15 копеек 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность VF DETAILS
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Россия 15 копеек 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия 15 копеек 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия 15 копеек 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - August 28, 2019
Россия 15 копеек 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - August 28, 2019
Продавец Александр
Дата 28 августа 2019
Сохранность XF40
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Россия 15 копеек 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - April 10, 2019
Россия 15 копеек 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - April 10, 2019
Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия 15 копеек 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - December 5, 2018
Россия 15 копеек 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - December 5, 2018
Продавец Александр
Дата 5 декабря 2018
Сохранность XF40
Цена
Россия 15 копеек 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - November 22, 2017
Россия 15 копеек 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - November 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность XF40
Цена
Россия 15 копеек 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Империя - October 1, 2016
Продавец Империя
Дата 1 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - September 20, 2013
Россия 15 копеек 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - September 20, 2013
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность AU55
Цена
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Россия 15 копеек 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Künker - January 31, 2013
Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1774 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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