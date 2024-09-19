15 копеек 1774 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1774 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 252 проданному на аукционе Александр за 2000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.

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