Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1775 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,37 гр
- Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 285,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Гривенник
- Год 1775
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1775 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе Империя за 70000 RUB. Торги состоялись 4 июня 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Agora
Дата 27 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 4 ноября 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 сентября 2017
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 декабря 2016
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?
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