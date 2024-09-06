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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1775 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Гривенник 1775 года СПБ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1775 года СПБ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 285,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1775
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1775 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе Империя за 70000 RUB. Торги состоялись 4 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1775 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Россия Гривенник 1775 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Россия Гривенник 1775 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1775 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Agora - December 27, 2022
Продавец Agora
Дата 27 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1775 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия Гривенник 1775 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1775 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия Гривенник 1775 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
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Россия Гривенник 1775 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия Гривенник 1775 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1775 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия Гривенник 1775 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1775 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Sedwick - November 4, 2019
Продавец Sedwick
Дата 4 ноября 2019
Сохранность XF40 NGC
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Россия Гривенник 1775 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Katz - August 15, 2019
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность UNC
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Россия Гривенник 1775 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Katz - May 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность UNC
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Россия Гривенник 1775 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность AU
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Россия Гривенник 1775 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Katz - February 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1775 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Katz - October 29, 2017
Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1775 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - September 6, 2017
Россия Гривенник 1775 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - September 6, 2017
Продавец Александр
Дата 6 сентября 2017
Сохранность VF35
Цена
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Россия Гривенник 1775 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1775 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - December 20, 2016
Россия Гривенник 1775 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - December 20, 2016
Продавец Имперская монета
Дата 20 декабря 2016
Сохранность AU55
Цена
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Россия Гривенник 1775 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - November 15, 2016
Россия Гривенник 1775 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - November 15, 2016
Продавец Имперская монета
Дата 15 ноября 2016
Сохранность AU55
Цена
Россия Гривенник 1775 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Империя - June 4, 2016
Продавец Империя
Дата 4 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1775 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1775 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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