Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1775 года СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1775
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (87) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1775 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ ЯЧ Т.И.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4352 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3000 EUR. Торги состоялись 5 марта 2007.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
303 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC
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Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS61 ННР
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
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Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность MS60
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Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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