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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1775 года СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1775 года СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1775 года СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1775
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (87) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1775 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ ЯЧ Т.И.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4352 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3000 EUR. Торги состоялись 5 марта 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1775 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
303 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Россия 1 рубль 1775 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
737 $
Цена в валюте аукциона 67500 RUB
Россия 1 рубль 1775 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1775 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1775 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1775 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1775 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1775 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность F
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Россия 1 рубль 1775 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 рубль 1775 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1775 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 рубль 1775 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1775 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 1 рубль 1775 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1775 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - January 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1775 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Felzmann - November 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1775 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 рубль 1775 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1775 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1775 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1775 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1 рубль 1775 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1775 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2021
Россия 1 рубль 1775 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1775 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия 1 рубль 1775 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность MS60
Цена
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Россия 1 рубль 1775 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность UNC PL
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Россия 1 рубль 1775 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1775 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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