Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1775 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 32,7 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1775
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (197) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1775 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 374 проданному на аукционе Редкие Монеты за 300000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 8500 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
793 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
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Где продать?
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