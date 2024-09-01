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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1775 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1775 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1775 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 32,7 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1775
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (197) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1775 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 374 проданному на аукционе Редкие Монеты за 300000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 8500 RUB
Россия 5 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
793 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Россия 5 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 5 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 5 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Pruvost - April 20, 2024
Продавец Pruvost
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 5 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
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Россия 5 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Tauler & Fau - October 3, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1775 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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