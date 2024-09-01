5 копеек 1775 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1775 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 374 проданному на аукционе Редкие Монеты за 300000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2022.

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