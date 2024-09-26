1 рубль 1775 года ММД СА "Московский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1775 года "Московский тип, без шарфа" со знаком ММД СА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 76 проданному на аукционе Империя за 5000000 RUB. Торги состоялись 17 ноября 2012.

Сохранность UNC (3) AU (5) XF (9) VF (32) F (3) VG (3) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU53 (2) XF45 (2) XF40 (1) VF35 (1) VF30 (3) VF25 (4) VG10 (1) VG8 (2) DETAILS (2) Сервис ННР (1) RNGA (5) NGC (2)

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