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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1775 года ММД СА "Московский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1775 года ММД СА "Московский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1775 года ММД СА "Московский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1775
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1775 года "Московский тип, без шарфа" со знаком ММД СА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 76 проданному на аукционе Империя за 5000000 RUB. Торги состоялись 17 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1775 ММД СА "Московский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1986 $
Цена в валюте аукциона 185000 RUB
Россия 1 рубль 1775 ММД СА "Московский тип, без шарфа" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
14369 $
Цена в валюте аукциона 13500 EUR
Россия 1 рубль 1775 ММД СА "Московский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1775 ММД СА "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1775 ММД СА "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 рубль 1775 ММД СА "Московский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF25 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1775 ММД СА "Московский тип, без шарфа" на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1775 ММД СА "Московский тип, без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Россия 1 рубль 1775 ММД СА "Московский тип, без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1775 ММД СА "Московский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1775 ММД СА "Московский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - November 25, 2021
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1775 ММД СА "Московский тип, без шарфа" на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1775 ММД СА "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 1 рубль 1775 ММД СА "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность VG8
Цена
Россия 1 рубль 1775 ММД СА "Московский тип, без шарфа" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1775 ММД СА "Московский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF40 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1775 ММД СА "Московский тип, без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Россия 1 рубль 1775 ММД СА "Московский тип, без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1775 ММД СА "Московский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VG10 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1775 ММД СА "Московский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность VG8 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1775 ММД СА "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия 1 рубль 1775 ММД СА "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 рубль 1775 ММД СА "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - May 6, 2020
Россия 1 рубль 1775 ММД СА "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 рубль 1775 ММД СА "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - March 20, 2020
Россия 1 рубль 1775 ММД СА "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - March 20, 2020
Продавец Александр
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 рубль 1775 ММД СА "Московский тип, без шарфа" на аукционе New York Sale - January 16, 2020
Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1775 ММД СА "Московский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1775 "Московский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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