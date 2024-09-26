Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1775 года ММД СА "Московский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1775
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1775 года "Московский тип, без шарфа" со знаком ММД СА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 76 проданному на аукционе Империя за 5000000 RUB. Торги состоялись 17 ноября 2012.
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность VF30
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF25 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VG10 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность VG8 RNGA
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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