Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1775 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1775 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 218 проданному на аукционе Русское Наследие за 1000 USD. Торги состоялись 11 апреля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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