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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1775 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1775 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1775 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,1 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1775
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1775 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24899 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3055 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
2520 $
Цена в валюте аукциона 2520 USD
Россия 2 копейки 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Россия 2 копейки 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
3055 $
Цена в валюте аукциона 3055 USD
Россия 2 копейки 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - March 23, 2012
Россия 2 копейки 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - March 23, 2012
Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность MS63
Цена
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