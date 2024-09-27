Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1775 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,1 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1775
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1775 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24899 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3055 USD. Торги состоялись 5 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
2520 $
Цена в валюте аукциона 2520 USD
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
3055 $
Цена в валюте аукциона 3055 USD
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