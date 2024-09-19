5 копеек 1775 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1775 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 518 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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