Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1775 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 рублей 1775 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 рублей 1775 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1775
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1775 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 657 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 18000 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Felzmann (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (2)
  • Künker (4)
  • MUNZE (1)
  • Rare Coins (2)
  • Империя (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 5 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
12422 $
Цена в валюте аукциона 1150000 RUB
Россия 5 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе MUNZE - October 19, 2022
Россия 5 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе MUNZE - October 19, 2022
Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF DETAILS CGC
Цена
4014 $
Цена в валюте аукциона 250000 RUB
Россия 5 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 5 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Россия 5 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 5 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 5 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Россия 5 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - December 5, 2017
Продавец AURORA
Дата 5 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Империя - April 18, 2014
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2014
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1775 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1775 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1775 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом 5 рублей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск