Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1775 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 рублей
- Год 1775
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1775 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 657 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 18000 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
12422 $
Цена в валюте аукциона 1150000 RUB
Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF DETAILS CGC
Цена
4014 $
Цена в валюте аукциона 250000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 5 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 18 апреля 2014
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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