Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1775 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,1 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1775
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1775 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 350 проданному на аукционе Nomisma Spa за 2500 EUR. Торги состоялись 17 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
229 $
Цена в валюте аукциона 21000 RUB
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 14 сентября 2022
Сохранность AU50 BN CGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 18 июня 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 11 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 6 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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