2 копейки 1775 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1775 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 350 проданному на аукционе Nomisma Spa за 2500 EUR. Торги состоялись 17 июня 2022.

Сохранность UNC (6) AU (17) XF (29) VF (15) F (1) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS62 (1) MS61 (2) MS60 (1) AU58 (2) AU55 (1) AU53 (2) AU50 (2) XF45 (1) XF40 (3) VF35 (1) VF20 (2) BN (7) Сервис NGC (3) CGC (1) RNGA (3)

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