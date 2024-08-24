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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1775 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1775 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1775 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,1 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1775
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1775 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 350 проданному на аукционе Nomisma Spa за 2500 EUR. Торги состоялись 17 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 2 копейки 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Россия 2 копейки 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
229 $
Цена в валюте аукциона 21000 RUB
Россия 2 копейки 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Россия 2 копейки 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 2 копейки 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
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Россия 2 копейки 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - September 14, 2022
Россия 2 копейки 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - September 14, 2022
Продавец MUNZE
Дата 14 сентября 2022
Сохранность AU50 BN CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Nomisma - June 18, 2022
Продавец Nomisma
Дата 18 июня 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 2 копейки 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coinhouse - February 11, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 11 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - December 6, 2021
Продавец MUNZE
Дата 6 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - August 4, 2021
Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1775 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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