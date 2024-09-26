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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1775 года СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1775 года СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1775 года СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,648,250

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1775
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (336) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1775 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ ФЛ Т.И.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1775 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1775 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1775 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1775 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1775 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS62
Цена
812 $
Цена в валюте аукциона 72467 RUB
Россия 1 рубль 1775 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 1 рубль 1775 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
848 $
Цена в валюте аукциона 3400 PLN
Россия 1 рубль 1775 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1775 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1775 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1775 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1775 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 1 рубль 1775 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1775 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе CNG - April 17, 2024
Продавец CNG
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
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Россия 1 рубль 1775 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1775 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1775 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS63 NGS
Цена
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Россия 1 рубль 1775 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1775 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1775 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1775 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1775 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1775 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1775 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1775 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1775 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1775 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1775 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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