Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1775 года СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,648,250
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1775
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (336) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1775 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ ФЛ Т.И.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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Сохранность (слабы)
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Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
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Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
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Продавец CNG
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
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Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Сохранность MS63 NGS
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Дата 24 декабря 2023
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Сохранность AU
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