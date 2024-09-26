1 рубль 1775 года СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1775 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ ФЛ Т.И.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность UNC (57) AU (116) XF (78) VF (58) F (8) VG (2) G (1) Нет оценки (16) Сохранность (слабы) MS63 (3) MS62 (14) MS61 (10) MS60 (11) AU58 (23) AU55 (13) AU53 (15) AU50 (10) XF45 (8) XF40 (2) VF35 (5) VF25 (1) VF20 (2) F15 (1) VG8 (1) DETAILS (14) Сервис NGC (20) PCGS (8) NGS (1) RNGA (20) ННР (9)

Продавец Все фирмы

AURORA (25)

BAC (15)

Busso Peus (5)

CNG (1)

Coin Cabinet (1)

Coins.ee (6)

Emporium Hamburg (4)

Gärtner (1)

Gorny & Mosch (8)

Grün (1)

Haljak Coin Auction (1)

HAYNAULT (1)

Heritage (10)

Janas (1)

Jean ELSEN (1)

Katz (21)

Künker (20)

MARCINIAK (1)

Monnaies d'Antan (2)

MUNZE (2)

New York Sale (3)

Niemczyk (3)

NOONANS (1)

Numedux (2)

Numimarket (2)

Numisbalt (9)

Rare Coins (25)

Raritan Stamps (1)

Rauch (4)

Rhenumis (1)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (3)

Rzeszowski DA (1)

SINCONA (8)

Teutoburger (4)

WAG (4)

WCN (3)

Александр (49)

Денга1700 (1)

Знак (4)

Империя (15)

Имперская монета (23)

Монеты и Медали (4)

НИКО (4)

ОЛНЗ (1)

Русский Нумизматический Дом (8)

Русское Наследие (25)