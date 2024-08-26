Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1775 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,77 гр
- Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
- Диаметр 24 - 26 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 290,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 20 копеек
- Год 1775
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1775 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 100 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 160000 RUB. Торги состоялись 2 июля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Rare Coins (1)
- Rauch (1)
- SINCONA (1)
- Александр (2)
- Русский Нумизматический Дом (2)
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
1348 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
2273 $
Цена в валюте аукциона 160000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rauch
Дата 12 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1775 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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