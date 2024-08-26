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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1775 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 20 копеек 1775 года СПБ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 20 копеек 1775 года СПБ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,77 гр
  • Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 290,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1775
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1775 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 100 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 160000 RUB. Торги состоялись 2 июля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Rare Coins (1)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (2)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
Россия 20 копеек 1775 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 20 копеек 1775 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
1348 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия 20 копеек 1775 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия 20 копеек 1775 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
2273 $
Цена в валюте аукциона 160000 RUB
Россия 20 копеек 1775 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 20 копеек 1775 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - April 26, 2017
Россия 20 копеек 1775 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - April 26, 2017
Продавец Александр
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF20
Цена
Россия 20 копеек 1775 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - March 1, 2017
Продавец AURORA
Дата 1 марта 2017
Сохранность F
Цена
Россия 20 копеек 1775 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rauch - December 12, 2014
Продавец Rauch
Дата 12 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 20 копеек 1775 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - March 28, 2014
Россия 20 копеек 1775 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - March 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность VF30
Цена
Россия 20 копеек 1775 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1775 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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