20 копеек 1775 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1775 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 100 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 160000 RUB. Торги состоялись 2 июля 2020.

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